В СК РФ заявили, что у них нет претензий к Навальному

Следственный комитет России не собирается проводить проверку высказываний блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — отмечает в сообщении представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко также отметила, что в своей работе СМИ не должны ссылаться на анонимные источники. Надо распространять только проверенные сообщения официальных органов, резюмировала она.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о проведении следователями проверки после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». В интервью 27 ноября он призвал к насильственному свержению конституционного строя в России. Однако позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что глава государства не относится серьезно к любым высказываниям Навального.
Подписывайтесь на URA.RU в