В СК РФ заявили, что у них нет претензий к Навальному

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, видеокамеры, навальный алексей
В СК РФ призвали не верить сообщениям анонимных источников о проверке слов Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России не собирается проводить проверку высказываний блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства», — отмечает в сообщении представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко также отметила, что в своей работе СМИ не должны ссылаться на анонимные источники. Надо распространять только проверенные сообщения официальных органов, резюмировала она.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о проведении следователями проверки после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». В интервью 27 ноября он призвал к насильственному свержению конституционного строя в России. Однако позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что глава государства не относится серьезно к любым высказываниям Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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