Солист музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров перестал употреблять алкоголь. Об этом он в стихотворной форме заявил в Instagram.
«Я не пью, и это вызов самому себе и вам. Русской жизни беспросветной, ритуалу забытья. Что стоишь потухшей Этной, может быть, это не я?» — написал Шнуров.
Шнуров готов к обсуждению его заявления и появлению слухов на эту тему. «Пусть бегут по лужам слухи. Я! Без пьяной дисперсухи и без алкогольных слез. Злиться что от возлияний? Пьянку посылаю на ***», — продолжил Шнуров.
Решение бросить пить пришло от нежелания винить всех в своих ошибках и совершать необдуманные поступки из-за воздействия алкоголя, рассказал Шнуров. «Жалким быть мне неохота. И мычать, блюя в салат. Водке я отдал, что должен. Попрощавшись, я пошел. Обвинят, наверно, в фальши. Не бухать же всем на зло? *****, двигаемся дальше, Пусть все скажут, — повезло», — заключил Шнуров.
Днем ранее Шнуров посвятил стихотворение умершему бизнесмену Борису Александрову. В своих строчках певец признался, что был фанатом сырков, которые производил бизнесмен.
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