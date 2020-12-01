Шнуров заявил, что бросил пить. «Жалким быть мне неохота»

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Пресс-конференция Сергея Шнурова в Екатеринбургской галереи современного искусства. Екатеринбург, шнуров сергей
Отказ от алкоголя — вызов самому себе, написал Сергей Шнуров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Солист музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров перестал употреблять алкоголь. Об этом он в стихотворной форме заявил в Instagram.

«Я не пью, и это вызов самому себе и вам. Русской жизни беспросветной, ритуалу забытья. Что стоишь потухшей Этной, может быть, это не я?» — написал Шнуров.

Шнуров готов к обсуждению его заявления и появлению слухов на эту тему. «Пусть бегут по лужам слухи. Я! Без пьяной дисперсухи и без алкогольных слез. Злиться что от возлияний? Пьянку посылаю на ***», — продолжил Шнуров.

Решение бросить пить пришло от нежелания винить всех в своих ошибках и совершать необдуманные поступки из-за воздействия алкоголя, рассказал Шнуров. «Жалким быть мне неохота. И мычать, блюя в салат. Водке я отдал, что должен. Попрощавшись, я пошел. Обвинят, наверно, в фальши. Не бухать же всем на зло? *****, двигаемся дальше, Пусть все скажут, — повезло», — заключил Шнуров.

Днем ранее Шнуров посвятил стихотворение умершему бизнесмену Борису Александрову. В своих строчках певец признался, что был фанатом сырков, которые производил бизнесмен.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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