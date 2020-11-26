Почему свердловчане смеются над сериалом «Перевал Дятлова»

Телеканал ТНТ воссоздал историю дятловцев, но это привело к скандалу Фото: с сайта tnt-online.ru

статья из сюжета Тайна перевала Дятлова

На телеканале ТНТ завершается показ сериала «Перевал Дятлова». Фильм рассказывает о гибели девяти туристов из Уральского политехнического института, отправившихся зимой 1959 года в поход по Северному Уралу. URA.RU опросили экспертов по этой теме — активистов фонда памяти группы Дятлова, родственников погибших, исследователей трагедии, людей, профессионально занимающихся спортивным туризмом. Их впечатления о сериале и подмеченные киноляпы — в обзоре URA.RU.

Активисты фонда памяти группы Дятлова, а также исследователи трагедии с туристами подвергли жесткой критике сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ. Главная их претензия: лента, претендующая на историческую достоверность, искажает образы погибших туристов, оскверняя их память.

Неправильные герои

Игорь Дятлов. Фото с одного из предыдущи[походов — на Приполярном Урале в 1958 году. Фото: архив Петра Бартоломея

«Создатели фильма говорят о бережном отношении к людям и фактам. Но посмотрите, каким представлен Игорь Дятлов — человеком, проверяющим карман у другого (у „подозрительного“ Семена Золотарева, приставленного к группе — прим. ред.) Игорь был честнейший, порядочный человек. Это немыслимо, чтобы он полез к кому-то в карман», — говорит друг погибшего руководителя похода, академик Петр Бартоломей.

Не меньше нареканий вызывает и образ 10-го дятловца — Юры Юдина, оставшегося в живых, так как он сошел с маршрута в первые дни из-за приступа ревматизма. В фильме он покидает группу, испугавшись видений, что все умрут. «Юра был надежным товарищем, — говорит Бартоломей. — А тут показан, как трус и предатель».

Друг Игоря Дятлова и участник операции по поиску туристов в 1959 году академик Петр Бартоломей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть претензия и к любовному треугольнику в сюжете фильма: Игорь — Колмогорова — Дорошенко. «У Игоря и Зины не было отношений, — говорит питерский ученый и альпинист Евгений Буянов, автор самой реалистичной версии произошедшей трагедии. — Между ней и Дорошенко были, но сложные: она была на год старше, и мать Юры была против. Они расстались, но в походе, похоже, помирились. Так что любовная история переврана».

По мнению активистов фонда памяти группы Дятлова, если уж создатели сериала позволили себе вольную трактовку образов туристов, то надо честно заявлять о художественном вымысле, не имеющем отношения к действительности. «Как они посмели выпустить фильм с реальными именами и фамилиями? Надо было тогда делать фильм «по мотивам событий», — говорит Бартоломей.

«Этот фильм — полнейшее осквернение памяти павших.

Особенно — Семена Золотарева и Юры Юдина», — считает литератор из Соликамска Ольга Сухова, хорошая знавшая «десятого дятловца».

Странный туризм

С первых же серий многие зрители смеялись над «майором в шляпе» — сотрудником ГКБ Олегом Костиным, расследующим гибель туристов, который в легкой одежке и в этой самой шляпе поднимается на горный хребет.

Прощание дятловцев с Юдиным, когда он сходил с маршрута Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

«Ветер на этих голых местах продувает так, что даже в августе я предпочитал одевать на голову спортивную вязаную шапку, — говорит екатеринбургский уфолог Алексей Королев, много лет посвятивший исследованиям дятловской темы. — А зимой ветер зачастую там просто сбивает с ног. Поэтому в реальной жизни товарищ майор уже к середине первого эпизода не к девочке-патологоанатому в гости поедет водку пить и рассказывать про свою войну с фашистами, а в военный госпиталь с пневмонией и менингитом».

Но если над майором в шляпе можно просто посмеяться, то фактические нестыковки, связанные походом дятловцев, выглядят как явные ляпы. Многие эксперты отмечают и отсутствие глубокого снега, и непохожесть рельефа (вместо Северного Урала фильм снимался, по словам создателей, на Алтае и в мурманских Хибинах). А изображение зимнего туристического похода вызывает полное недоумение.

«Идут с рюкзачками по 3-4 кг. А ведь тогда не было сублимированных продуктов, и надо нести около 1 кг еды на человека в день. Если вы идете на 20 дней, считай, уже 20 кг. Плюс снаряжение: палатка 8 кг, которая, замерзая, превращается в 16. Печка, пила, топор. У каждого — личные вещи.

У нас, когда мы тогда ходили в походы, рюкзаки были по 40 кг», — вспоминает Петр Бартоломей.

Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич и сестра Игоря Дятлова Татьяна Пермина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В одной из серий Коля Тибо-Бриньоль из-за пурги предлагает Люде Дубининой идти в связке. Видно, что режиссер не знает, что такое связка. Если связка — то где у них альпинистские обвязки? Да и применяется связка только крутом склоне. Кстати, у дятловцев и веревки-то с собой не было, — говорит руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. — Настолько все это безграмотно!»

«Конечно, создателям фильма надо было пригласить консультантов — тех людей, которые ходили вместе с ребятами в походы, которые участвовали в их поисках, знали досконально быт и действия туристов тех лет в походах. Но они (создатели) почему-то этого не сделали», — говорит родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Пермина.

«Фильм дискредитирует спортивный туризм, — считает Бартоломей. — Миллионы людей, которые его посмотрят, получат искаженное представление о том, что такое настоящий поход».

Нелепые боги

Одна из основных линий сериала — мансийская: еще с первых серий глава семьи живущих в юрте неподалеку от горы Холатчахль предрекает, что туристов заберет Сорни-Най (женщина-огонь — мансийское божество), а в предпоследней серии «майор в шляпе» даже поднимается на эту гору вместе с этим стариком-шаманом, который через духов видит его фронтовое прошлое в фашистской Германии. Между тем, эксперты обнаружили массу нелепостей в мансийской теме фильма — от бытовых деталей до представления божеств.

Сумьях в этнопарке «Земля предков» Фото: Андрей Гусельников

«Сорни-Най (образ, близкий к русской „Золотой бабе“) — богиня не очень большого ранга. Придумывать, что она обиделась на туристов… За что? Место не ее, с ней оно никак не связано», — говорит знаток культуры манси, создатель этнопарка «Земля предков» (реконструированного поселка манси) Алексей Слепухин. Он отмечает, что гора Холатчахль — хозяйственная территория (для охоты), а не священная. «Тотемы находились и находятся в совсем других местах, русским людям манси их никогда не показывают».

Но даже если бы было за что мстить туристам — это точно не роль Сорни-Най. «Есть гораздо более сильные и злопамятные „товарищи“ — например, бог войны Хонт-Торум, — говорит Слепухин. — Вообще, в культовом мире манси женских персонажей немного, и они очень слабенькие: мужское начало всегда перетянет. Скажем, верхний этаж мира богов — только для мужчин, единственное исключение — Калтащь-Эква (богоматерь). Поэтому мансийское женщины никогда не ходили в святилища».

Один из самых страшных моментов в середине фильма — когда один из дятловцев обнаруживает скелет.

Он находит его, когда забирается в сумьях (лабаз над землей, который за внешний вид русские люди называют «избушкой на курьих ножках» — не исключено, что именно благодаря северным народам этот образ пришел в русские сказки). Герой сериала обнаруживает в лабазе скелет умершего манси. Этот эпизод не выдерживает никакой критики знатоков.

Создатель этнопарка «Земля предков» (реконструированный поселок манси) Алексей Слепухин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам эксперта, у манси есть четыре типа лабазов. Первый — хозяйственный: для хранения продуктов. «Самый страшный зверь для манси — это мышь: она залезет в любую норку, поэтому даже в юрте продукты подвешивали», — объясняет Слепухин. Второй вид— охотничий: главная добыча — это лось, но его за раз не утащишь, а если оставить на земле — съедят волки. Третья разновидность — ритуальный лабаз (ура-сумьях). И четвертый — для умерших: в память о тех, кого найти не удалось (например, человек утонул). В ура клали куклу (кенотаф), но тела людей — никогда.

«Если человек умер на охоте, представители северных народов могли оставить его в лесу. Но не в лабазе, а, подвесив на дерево, как селькупы или ханты, или в нартах, как ненцы, — говорит знаток культуры манси. — Но это — плохой вариант: нарту разбазарит медведь, а если он попробует сладкого человеческого мяса, ничего хорошего не будет. Поэтому, конечно, тела всегда увозили и предавали земле».

В защиту фильма

По сюжету фильма, Золотарев получает от пленного немца кольцо-оберег. Оно помогает выжить ему, а спустя 15 лет — сбежавшему зеку, которого дятловцы укрывают от «группы зачистки» Фото: с сайта tnt-online.ru

Эксперты отмечают, что с художественной точки зрения (если не брать в расчет этические моменты и искажение исторической правды) фильм хорош. «Сделан неплохо, завлекательно», — признает Бартоломей. «Держит в напряжении: мы каждый вечер собирались на просмотр очередной серии и ждали, что будет дальше, какую версию используют», — говорит Кунцевич.

«Цель любого кино — заинтересовать зрителя, получить прибыль и окупить съемки. А зрителя трудно заинтересовать сухой документалистикой, — говорит Татьяна Пермина. — По ощущению, рейтинг у фильма будет высокий — он получился очень своеобразный: жанр (мистика) накладывает отпечаток. Мне кажется, цель создателей была — воссоздать и показать эпоху. Может быть, благодаря фильму кто-то впервые узнает об этом истории группы Дятлова и заинтересуется ей».

URA.RU обратилось на телеканал ТНТ с просьбой прокомментировать критику экспертов — к моменту публикации ответ не поступил.

Другие «ляпы» сериала «Перевал Дятлова»

«Утром поедем на высоту 1079»

Эта фраза в первых сериях фильма звучит крайне нелепо: как будто в обед можно уже вернуться. Даже сегодня ехать до Холатчахля — 8-10 часов на вахтовке и 2-3 дня на лыжах. Либо два дня на снегоходах. Правда, оказывается, что майор КГБ не едет на перевал, а летит. Но тогда герой должен был бы сказать «полетим».

Юдин знал, что все умрут

Десятый дятловец Юрий Юдин действительно всю жизнь жалел, что сошел с маршрута и оставил товарищей. Но он никогда не говорил о том, чтобы в начале похода у него или кого-то другого было дурное предчувствие.

Ельцин просится в поход с дятловцами

Этого быть не могло: первый президент России Борис Ельцин учился в УПИ, но раньше дятловцев: с 1949 по 1955 годы.

Золотарев один из группы отправляется за дровами

Добыча дров — тяжелое дело, этим в походе всегда занимаются несколько человек — парни.

Река ЛозьвА (с ударением на последний слог)

Река называется лОзьва.

«Через два часа будет привал»

Ходьба на лыжах под тяжелыми рюкзаками — очень утомительное занятие, поэтому в лыжном походе привалы гораздо чаще: каждые 30-40 минут, максимум час. Но вскоре выясняется, что Дятлов, отдавая команду, имел в виду остановку на ночлег. Но тогда он должен был бы сказать «будем ставить лагерь» или «искать место для ночлега».

Картина почти невозможная на Северном Урале, где столько снега, что передвигаться можно только на лыжах. Их в походе почти не снимают — это значит оказаться сразу же по пояс в снегу.

Семья остяков

Семья, проживающая в юрте неподалеку от горы Холатчахль, называет себя остяками. Но остяки — это ханты, а не манси. Ханты в том районе никогда не жили.

Юрта под горой Холатчахль

На самом хребте (а Холатчахль — это часть Уральского хребта) люди никогда не жили: есть там нечего, зимой там холодно. Летом на хребте северные народы охотятся, поднимаясь туда вслед за зверьем (чем выше — тем меньше гнуса). Зимой охотятся в лесу. А живут возле рек.

Пистолет Золотарева

На самом деле у Золотарева не было с собой пистолета. У дятловцев вообще не было оружия.