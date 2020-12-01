Эксперт: Навальный сам заказал фейк о призывах к экстремизму

Алексей Нававльный мог сам заказать фейк о проверке следователями его высказываний, считает Армен Гаспарян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный сам является заказчиком фейка о том, что Следственный комитет РФ проводит проверку после его выступления на «Эхе Москвы». Такое мнение выразил журналист Армен Гаспарян.

«Ему это выгодно, ведь Алексей только и ищет повод, чтобы подольше задержаться в Европе. Возвращения в Россию он явно не желает. Иначе мы бы уже давно лицезрели его возвращение. Но нет, Алеша только и делает, что вбрасывает фейк за фейком, чтобы прикрываться ими перед фрау Меркель, выпрашивая возможность еще продлить ему пребывание в Германии», — приводит «Ридус» слова Гаспаряна.

С ним солидарен глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» Сергей Карнаухов. По его мнению, дезинформация призвана помочь Навальному остаться в российской новостной повестке. «Его кураторы и он сам понимают масштаб катастрофы. Поэтому сами вбрасывают в паблик дезу, которая должна удержать Алекса в повестке. Но увы… Всё тщетно», — считает эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». Поводом для проверки послужили слова блогера о свержении конституционного строя в стране. Позже на сайте Следственного комитета РФ было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.