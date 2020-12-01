Экономист ВШЭ: кто прав в споре Путина и Моора о зарплатах

Владимир Путин поспорил с Александром Моором о зарплатах Фото: kremlin.ru

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В споре президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах жителей региона правы оказались оба. Все дело — в методиках подсчета. Об этом URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Дело в том, что в стране очень большие различия в зарплатах между регионами. На федеральном уровне, по данным Росстата, реальные зарплаты падают. В этом Владимир Путин прав. Но, вполне вероятно, в Тюменской области они растут, поскольку это нефтяной регион, там все более-менее в порядке. Каждый по-своему прав. Здесь предмета спора нет», — сказал Остапкович.

В качестве примера разницы в зарплатах между регионами он привел Ингушетию и Чукотский автономный округ. В первом случае средняя зарплата находится на уровне 27 тысяч рублей, а во втором — 106-107 тысяч. На федеральном уровне высчитывается лишь усредненный показатель, добавил экономист.

Ранее на встрече Владимира Путина с Александром Моором между политиками произошел спор. Глава региона доложил президенту, что реальная начисленная зарплата в регионе в 2020 году выросла на 1% по сравнению с прошлым годом. Российский лидер с этим не согласился, отметив, что реальные доходы населения в 2020 году упали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.