Челябинская область поставила рекорд по смертям зараженных COVID

Больше всего летальных исходов у пациентов старше 65 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 2 декабря зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 290, днем ранее 284), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки умерли 12 южноуральцев. Регион перешел рекордную отметку в 900 смертей заболевших COVID с начала пандемии, их стало 906.

«С начала пандемии произошло 27 239 случаев заражения, сейчас лечение проходят 8 918 южноуральцев. Скончались 12 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Для семи из них коронавирус стал непосредственной причиной смерти, у оставшихся COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 70 человек, с начала пандемии — 17 375 жителей области.

Карантин по коронавирусу, объявленный в регионе весной, продлен до 27 декабря. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря запрещена ночная (с 23:00 и до 06:00) работа кафе и ресторанов, власти предупредили о масштабных облавах на нарушителей запрета.