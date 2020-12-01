01 декабря 2020

Челябинская область поставила рекорд по смертям зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Больше всего летальных исходов у пациентов старше 65 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 2 декабря зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 290, днем ранее 284), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки умерли 12 южноуральцев. Регион перешел рекордную отметку в 900 смертей заболевших COVID с начала пандемии, их стало 906.

«С начала пандемии произошло 27 239 случаев заражения, сейчас лечение проходят 8 918 южноуральцев. Скончались 12 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Для семи из них коронавирус стал непосредственной причиной смерти, у оставшихся COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 70 человек, с начала пандемии — 17 375 жителей области.

Карантин по коронавирусу, объявленный в регионе весной, продлен до 27 декабря. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря запрещена ночная (с 23:00 и до 06:00) работа кафе и ресторанов, власти предупредили о масштабных облавах на нарушителей запрета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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