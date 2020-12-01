01 декабря 2020
30 ноября 2020

Морозы в Курганской области будут сильнее, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, холод, мороз
В регионе температура воздуха опустится до — 27 градусов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) обновили прогноз погоды на ближайшие дни. Ночью 3 и 4 декабря в Курганской области может похолодать до -27 градусов, что на два градуса ниже предыдущего прогноза. Данная информация размещена на сайте ЦГМС региона.

По прогнозу синоптиков, ночью 3 и 4 декабря местами в регионе похолодает до -27 градусов. Днем температура может опуститься до -18 градусов.

Ранее сообщалось, что в регионе похолодает до -25 градусов. Что почти на 10 градусов ниже нормы.

По данным курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, зима в регионе будет холоднее предыдущей, а среднесезонная температура воздуха опустится ниже нормы. В декабре, по его прогнозу, в области количество осадков будет ниже нормы в пять раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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