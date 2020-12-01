Морозы в Курганской области будут сильнее, чем ожидалось

В регионе температура воздуха опустится до — 27 градусов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) обновили прогноз погоды на ближайшие дни. Ночью 3 и 4 декабря в Курганской области может похолодать до -27 градусов, что на два градуса ниже предыдущего прогноза. Данная информация размещена на сайте ЦГМС региона.

По прогнозу синоптиков, ночью 3 и 4 декабря местами в регионе похолодает до -27 градусов. Днем температура может опуститься до -18 градусов.

Ранее сообщалось, что в регионе похолодает до -25 градусов. Что почти на 10 градусов ниже нормы.

По данным курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, зима в регионе будет холоднее предыдущей, а среднесезонная температура воздуха опустится ниже нормы. В декабре, по его прогнозу, в области количество осадков будет ниже нормы в пять раз.