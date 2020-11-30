Синоптик: зима в Курганской области будет холоднее прошлой

В области зимой температура будет ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зимой в Курганской области температура воздуха опустится ниже нормы. Из-за этого зима будет холоднее прошлой. Об этом сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Грядущая зима ожидается в Курганской области значительно холоднее, чем год назад. Прогнозируется, что в Кургане среднесезонная температура будет на 1-2 градуса ниже нормы. Вероятность теплой зимы минимальна», — рассказал на своем сайте Винштейн. Он добавил, что за сезон выпадет от 23 до 33 мм осадков, что ниже нормы, которая равна 53 мм.

В декабре, по прогнозу Винштейна, среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 2-3 градуса, в январе — ниже нормы на три градуса, в феврале — в пределах нормы. Он отметил, что в декабре в области выпадет от 2 до 6 мм осадков, что составляет 20% от нормы.

По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в декабре средняя месячная температура воздуха в области ожидается около нормы. То же касается и количества осадков. На остальные месяцы прогноз не был указан.

Ранее сообщалось, что в Кургане температура воздуха будет ниже нормы почти на 10 градусов. Ночью 2 и 3 декабря температура может опуститься до -25 градусов.