Лолита исполнила трек Моргенштерна вместе с оркестром и хором Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Cover-версия хита рэперов Моргенштерна и Элджея «Cadillac» от певицы Лолиты Милявской и композитора Антона Беляева оказалась лучше оригинала. Об этом написали поклонники артистки в социальных сетях.

Лолита стала гостем шоу «LAB с Антоном Беляевым» на платформе «Яндекс. Эфир». В программе композитор и музыкант общается с гостями и перепевает популярные песни вместе с оркестром и хором. 57-летняя Лолита исполнила хит Моргенштерна и Эджея «Cadillac».

«Лолита, я не ваш фанат и никогда им не был, но то, что вы делаете это так завораживает. Когда звезда эстрады просто идет в ногу со временем. Это не смотрится будто вы пытаетесь молодиться, это все очень гармонично и не скатывается в треш. Такой путь сложно найти. Спасибо вам за все», — написал в комментариях под видео пользователь Константин.

Зрители надеются, что версия Cadillac от Лолиты появиться на музыкальных сервисах скриншот «Яндекс.Эфир»

Слушатели довольны и партией хора Антона Беляева… скриншот «Яндекс.Эфир»

…и аранжировкой скриншот «Яндекс.Эфир»

На странице Лолиты в Instargam подписчики признались, что в песне Моргенштерна теперь можно разобрать слова. А у некоторых и вовсе появилась новая мечта. «Встретились два гения! Лола и Антон! Потрясающие! Была на концерте Антона. Атмосфера огонь, есть мечта попасть на Ваш, Лолочка», — написала пользователь Сабина.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен исполнением скриншот «Яндекс.Эфир»

Ранее продюсер Виктор Дробыш сообщил, что молодые исполнители, например Моргенштерн и группа Little Big, смогут вдохнуть новую жизнь в «новогодние огоньки». Его идею раскритиковал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.