В Курганской области острая нехватка психиатров

Всего области не хватает 1018 медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области свободны 49 вакансий врачей-психиатров. Всего в регионе не хватает 554 специалиста с высшим медицинским образованием. Такие данные на своем сайте разместили представители областного депздрава.

По данным на 1 декабря, в регионе не хватало 49 врачей-психиатров. Больше всего психиатров требуется в Курганской областной психоневрологической больнице — 24, и в Шадринском областном психоневрологическим диспансере — 10.

Всего в области были свободны 1018 вакансий специалистов с высшим и средним медицинским образованием. 1 декабря в регионе на хватало 554 врача и 464 специалиста со средним медицинским образованием.

В октябре в Курганской области также не хватало 1018 медработников. Чтобы избавиться от дефицита кадров, местные власти предложили медицинским специалистам, которые поедут в небольшие населенные пункты региона, от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Врачам дефицитных специальностей из других регионов в области предлагают по 300 тысяч рублей.