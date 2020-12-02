Умер актер Борис Плотников. Он играл доктора Борменталя в «Собачьем сердце»

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Звезда «Собачьего сердца» несколько дней находился на аппарате ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В возрасте 71 года скончался советский и российский актер Борис Плотников. У него был диагностирован коронавирус.

«Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме „Собачье сердце“ несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сегодня Плотников скончался», — передает издание Mash. В российском институте театрального искусства (ГИТИС), где он работал руководителем мастерской, подтвердили смерть народного артиста России.

Плотников родился в 1949 году в Невьянске. Окончил Свердловское театральное училище, филологический факультет Уральского государственного университета. В 1970-х годах служил в Свердловском Тюзе, после переехал в Москву, где начал выступать в театре сатиры. В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Позже сыграл доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Также играл в театрах МХТ имени Чехова, театре-студии Олега Табакова и Театре Российской Армии. В последние годы снимался в российских сериалах. Среди них, «Годунов» и «Крылья империи». В 2011 году Плотников был награжден званием почетного гражданина Невьянского городского округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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