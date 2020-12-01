01 декабря 2020

В думе Перми после отставки спикера срочно меняют мебель

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , малютин дмитрий
Врио спикера гордумы Перми Дмитрий Малютин после отставки предшественника решил обновить кресла в думе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская гордума покупает новые кресла руководителей сразу после смены своего председателя. В Единой информационной системе госзакупок сказано, что аукцион признан состоявшимся и победитель должен будет поставить в думу мебель до 21 декабря 2020 года.

«Кресло руководителя с подлокотниками, крестовина пластик, натуральная кожа», — сказано в спецификации конкурсной документации. Победитель аукциона согласился поставить в думу два таких кресла, а также еще три кресла из кожзаменителя, 14 текстильных кресел и два шкафа за 147 тысяч рублей.

Аукцион был объявлен думой 18 ноября 2020 года. Именно в этот день в единую систему государственной регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены изменения о председателе думы. Вместо Юрия Уткина временно исполняющим полномочия главы представительного органа Перми стал Дмитрий Малютин. В пресс-службе Пермской городской думы корреспонденту URA.RU отказались комментировать информацию о закупке, а также пояснять, для кого предназначены данные кресла.

2 декабря Ленинский районный суд Перми отказал Уткину в признании решения думы и Малютина незаконными. Соответственно, таким образом подтверждена законность отставки Уткина, который в ходе заседания пожаловался на снижение доходов.

В думе Перми готовы были купить два кресла руководителя за 22 тысячи рублей
Скрин: zakupki.gov.ru/

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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