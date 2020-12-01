Губернатор Моор отчитался о проблеме, озвученной Путиным

В следующем году на расселение авариек власти потратят 3,3 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание по вопросу переселения жителей из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Накануне, во время своего визита в Тобольск, президент РФ Владимир Путин назвал эту сферу проблемной для региона.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор в режиме ВКС провел заседание рабочей группы по вопросам переселения жителей Тюменской области из аварийного жилья», — сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно информации властей, в 2020 году по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» план по переселению составляет 1 090 человек. К декабрю уже расселено 1 060. В текущем году нужно освободить 19,93 тысячи квадратных метров жилья, пока показатель составляет 15,73 тысячи кв. м.

«За 2019—2020 годы в регионе план по расселению был выполнен более чем на 200%. Вместо 1250 человек переселили 2 870», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Озвучили власти и сумму, которую на переселение тюменцев потратят в следующем году — это 3,3 млрд рублей. На эти деньги новое жилье обеспечат 1154 жителям региона.

Ранее URA.RU писало о визите президента России в Тюменскую область. В рамках поездки Владимир Путин встретился с губернатором Александром Моором и указал ему на проблемные вопросы, которые есть в регионе.