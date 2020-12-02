Путин нашел замену Чубайсу

Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить «Роснано» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергею Куликову возглавить «Роснано». Сейчас госкорпорацию возглавляет Анатолий Чубайс.

«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — „Роснано“. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — сказал Путин Куликову во время встречи, кадры с которой показывали в эфире телеканала «Россия-24».

URA.RU дозвонилось до приемной Анатолия Чубайса. Однако там отказались прокомментировать эту ситуацию.

Анатолий Чубайс с 2008 года заведует нанотехнологиями в России. Тогда указом президента РФ Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». В июле 2010 года Госдума приняла закон о реорганизации государственной корпорации «Роснано» в открытое акционерное общество (ОАО), 100% акций которого должны были поступить в собственность государства. Несмотря на преобразование, в 2011 году он был избран председателем правления ОАО «Роснано».

Сергей Куликов родом из Свердловской области. Он занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех». Работал в компаниях «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт». Кандидат экономических наук.

Ранее источники, близкие к федеральным властям говорили, что Чубайс может покинуть свой пост в «Роснано». Тогда Куликов был назван основным претендентом на эту должность, пишет «Национальная служба новостей». Высокопоставленный источник сообщил URA.RU, что после ухода Куликова в «Роснано», вакантное место первого зампреда коллегии ВПК займет гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.