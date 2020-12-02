Раскрыто, куда может уйти Чубайс после отставки

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Сергей Маркелов считает, что Чубайс долгое время занимает свой пост за прошлые заслуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в случае отставки может занять пост советника Госдумы РФ или советника президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с URA.RU рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Думаю, Чубайс может стать советником спикера Госдумы или советником президента России», — рассказал Маркелов. По его словам, Чубайс долгое время занимает свой пост за прошлые заслуги. «Но у президента накопилось к нему больше негатива, чем позитива, поэтому Чубайс покидает пост», — заключил Маркелов.

По его словам, в правительстве РФ могут продолжиться отставки. «Отставки могут быть в социальном блоке и в администрации президента», — рассказал политолог. Он считает, что Путин стал более придирчив к своему окружению, поэтому в правительстве России ожидаются кадровые изменения.

Ранее Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано». Чубайс является главой госкорпорации с 2008 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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