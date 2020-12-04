Экономист объяснил, почему 31 декабря нужно делать выходным

Экономист считает, что россияне в свободное время перед Новым годом пойдут в магазины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выходной 31 декабря положительно скажется на экономике России. С его помощью можно стимулировать рост потребления, рассказал URA.RU экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«С моей точки зрения отмена рабочего дня 31 декабря имела бы положительный экономический эффект. Он был бы связан с тем, что, если бы у людей появились несколько свободных дополнительных часов. Они бы в этот момент могли заняться дополнительными покупками, покупками подарков и прочего», — объяснил Косой. Покупки, соответственно, немного увеличивают потребление, что хорошо для экономики.

При этом работы 31 декабря как таковой все равно нет, считает экономист. Его коллега Ростислав Капелюшников отметил, что стоит дать организациям свободу самим решать, делать ли последний день в году выходным. Для этого нужно выяснить у граждан, хотят ли они работать перед Новым годом.

26 ноября Госдума решила оставить 31 декабря рабочим днем. При этом региональные власти в Татарстане все-таки объявили этот день выходным, напоминает RT. То же самое сделали и в Крыму, уточняет агентство Nation news. Вместо этого рабочим днем они сделают предновогоднюю субботу.