04 декабря 2020
03 декабря 2020

В Перми и Кунгуре обострилась битва за места в Госдуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд
Источник: «Партия Роста» выдвинет экономиста Антона Любича на выборах в Госдуму от Пермского края Фото: Владимир Андреев
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экономист Антон Любич планирует принять участие в выборах в Госдуму от «Партии Роста», сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Любич вновь попытается избраться в Пермском крае по округу № 60 (Кунгурский) и тем самым составит конкуренцию депутату Госдумы Дмитрию Скриванову и советнику губернатора Роману Водянову.

«Любичу [в Перми] уже неоднократно предлагали начать кампанию, но он ждет, хочет, чтобы партия начала вкладываться», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что при этом Любич, как и в 2016 году, не согласится принимать участие в выборах в гордуму Перми.

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В беседе с корреспондентом URA.RU Любич заявил, что говорить о его участии в выборах преждевременно. При этом он пояснил, что может рассмотреть участие в выборах по партийным спискам в Госдуму и региональный парламент, а также в Госдуму по одномандатному округу.

URA.RU рассказывало, что Скриванов уже начал формировать предвыборный штаб и готовится объявить о своем участии в выборах в Госдуму и заксобрание края уже в начале 2021 года. Основным его конкурентом якобы должен стать советник губернатора Прикамья — вице-президент «Опоры России» Роман Водянов, который сейчас избран депутатом в региональный парламент. Водянов и Скриванов официально данную информацию не подтверждают.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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