В Минздраве оценили возможность заражения COVID после вакцинации

После прививки от коронавируса российской вакциной вдобавок легче переносится грипп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики не находят повторных случаев заражения коронавирусом и даже побочных эффектов после вакцинации российским «Спутником V». Отечественная вакцина сделана очень качественно, рассказала URA.RU главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ России Лейла Адамян, комментируя слова российского вице-премьера по вопросам соцполитики Татьяны Голиковой.

4 декабря Голикова заявила, что российская вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность. При этом повторные случаи заражения в мире вообще единичны. Также Голикова анонсировала подключение регионов России к массовой вакцинации со следующей неделе.

«Я очень верю в нашу вакцину. У нее великолепная платформа, она взвешенная. О случаях повторного заряжения я не слышала ни разу. Я уверена, что это реально. После вакцинации тем более не будет повторного заражения, вакцина построена так, что она вызывает стойкий иммунитет», — говорит Адамян.

Медик также отметила, что не видела ни одного случая, когда эффект от «Спутника V» был бы отрицательным или с побочными явлениями. Поэтому российская вакцина на сегодня — реальный метод победить коронавирус. Адамян заявила, что лично рекомендовала препарат своим близким, многие из которых уже привились.

Примечательно и то, что российская вакцина помогает и от вируса гриппа, который после нее проходит легче. Это только увеличивает спрос на препарат. «Во многих странах тоже уже думают о том, чтобы не только купить и постараться вакцинироваться нашей вакциной, но и закупить для вакцинации более широких масс, а может быть и построить свои большие предприятия», — подчеркнула врач.