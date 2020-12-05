Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности

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Лекция Анатолия Чубайса
Сергей Шахрай назвал Анатолия Чубайса умным человеком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшему главе Роснано Анатолию Чубайсу на посту спецпредставителя президента РФ потребуется активная помощь российского лидера, а также министра иностранных дел. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политик, один из авторов Конституции, главный редактор МГУ, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай.

«Не сомневаюсь, что Анатолий Чубайс наполнит ее [эту должность] содержанием, полезным для страны. Нужна будет активная помощь президента и министра иностранных дел, а также несколько месяцев на притирку. Однако он умный человек, и я уверен, что он со всем справится», — прокомментировал он новое назначение Чубайса.

Сергей Шахрай, бывший коллега Анатолия Чубайса в российском правительстве, работал заместителем председателя правительства РСФСР с 1991 по 1992 год. Анатолий Чубайс занимал должность зампреда правительства РФ с июня 1992 года.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса своим спецпредставителем. Сам политик отметил, что предстоящая работа ему интересна и важна для страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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