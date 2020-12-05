Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
Больным коронавирусом продолжат выдавать лекарства, заявил Михаил Мурашуко Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — приводит заявление Мурашко РИА «Новости». Министр подчеркнул, что ситуация с ростом заболеваемости остается стабильной, пока большого увеличения числа зараженных Минздрав не видит. Тем не менее, Мурашко надеется, что меры, предпринятые правительством, помогут снизить число больных.

За последние сутки, 5 декабря, в России выявили почти 29 тысяч новых случаев заражения, уточняет RT. За день до этого, в Минздраве рассказали о возможности заразиться COVID-19 повторно после прививки. После вакцинации нужно соблюдать определенные правила, чтобы препарат хорошо подействовал, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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