Одним из свидетелей трагедии в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года оказался депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко. В пожаре погиб его близкий друг, рассказал депутат.
«Я в ночь этой трагедии находился за городом, сразу же приехал на место трагедии, участвовал в работе штаба. У меня в „Хромой лошади“ погиб очень близкий друг. Неслучайно мы каждый год вспоминаем погибших там людей, многих из которых я знал лично», — объяснил Сапко агентству Nation news.
Каждый год в день годовщины депутат лично приходит к мемориалу, установленному в память о 156 погибших. Сапко подчеркнул, что в клубе действительно были серьезные нарушения правил безопасности и суд приговорил виновных вполне обоснованным срокам.
Пожар в «Хромой лошади» начался ночью, во время празднования дня рождения клуба. Возгорание произошло из-за фейерверка из «холодного огня», который угодил в низкий потолок, задекорированный ивовыми прутьями и холстом. В это время в заведении, рассчитанном на 50 человек, было 350 человек.
В июле 2020 года, спустя почти 11 лет после пожара, умерла пермячка, ставшая инвалидом после ЧП в клубе, пишет «Национальная служба новостей». На похороны девушки пришли всего 25 человек.
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