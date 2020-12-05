ООН: 2021 год будет страшней кризиса Второй Мировой войны

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В 2021 году человечество может ждать величайший кризис в истории Фото: Анна Майорова © URA.RU
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События 2020 года могут привести к масштабному кризису в 2021 году, какого человечество не видело уже 75 лет. Такой прогноз дал директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Следующий год может привести к кризису, которого весь мир не видел 75 лет. Это может быть самый тяжелейший из всех годов для человечества», — приводят предположение Бизли «Аргументы недели». Эксперт подчеркнул, что экономический спад уже начался.

Директор всемирной продовольственной программы ООН считает, что положительный выход из кризиса возможен, только если мировые лидеры задумаются о проблемах голода на планете и финансах. За последние годы число голодающих выросло до 270 миллионов, а 2020 год принес на планету «настоящий Армагеддон» подчеркнул Бизли.

5 декабря экономист раскрыл, как граждане могут сохранить деньги во время кризиса. Оказалось, есть два простых правила.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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