05 декабря 2020

Минфин РФ предсказал снижение доходов в бюджет от продажи нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая, нефтяники, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Нефть в мире больше не будет сильно востребована Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Доходы от экспорта углеводородов, которые составляют почти треть российского бюджета, в ближайшем будущем начнут снижаться. Об этом заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

Колычев в интервью Bloomberg предположил, что мировая экономика, возможно, уже прошла период пикового потребления нефти. «В долгосрочной перспективе возрастает риск снижения ранее прогнозируемых доходов от углеводородов», — отметил российский чиновник. Он добавил, что Минфин на данный момент взвешивает различные сценарии, предполагающие разные уровни спроса на нефть.

В середине сентября британский нефтяной гигант BP прогнозировал, что пик спроса на нефть уже был пройден, пишет Forbes. В свою очередь российский президент Владимир Путин на совещании в Тобольске заявлял, что Россия уже через пять лет может столкнуться с падением спроса на нефть. Он предложил развивать новую отрасль, которая компенсирует потери.

Специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин предположил, что из-за пандемии и замедления экономической активности спрос сильно сократился, поэтому в 2022 году возможно оживление и выход на прежний уровень. «Но существуют прогнозы, что после этого будет снова падение и мы уже не вернемся к прежним значениям из-за развития электромобилей, энергоэффективности, энергосбережения и перехода стран на другие виды топлива», — полагает Крутихин. Аналитик Дмитрий Адамидов считает, что России необходимо быть готовой к жесткой международной конкуренции на рынке продуктов нефтегазохимии. В частности, будет очень серьезная конкуренция с Китаем, который «заливает весь мир своим дешевым продуктом».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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