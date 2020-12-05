Минфин РФ предсказал снижение доходов в бюджет от продажи нефти

Доходы от экспорта углеводородов, которые составляют почти треть российского бюджета, в ближайшем будущем начнут снижаться. Об этом заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев.
Колычев в интервью Bloomberg предположил, что мировая экономика, возможно, уже прошла период пикового потребления нефти. «В долгосрочной перспективе возрастает риск снижения ранее прогнозируемых доходов от углеводородов», — отметил российский чиновник. Он добавил, что Минфин на данный момент взвешивает различные сценарии, предполагающие разные уровни спроса на нефть.
В середине сентября британский нефтяной гигант BP прогнозировал, что пик спроса на нефть уже был пройден, пишет Forbes. В свою очередь российский президент Владимир Путин на совещании в Тобольске заявлял, что Россия уже через пять лет может столкнуться с падением спроса на нефть. Он предложил развивать новую отрасль, которая компенсирует потери.
Специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин предположил, что из-за пандемии и замедления экономической активности спрос сильно сократился, поэтому в 2022 году возможно оживление и выход на прежний уровень. «Но существуют прогнозы, что после этого будет снова падение и мы уже не вернемся к прежним значениям из-за развития электромобилей, энергоэффективности, энергосбережения и перехода стран на другие виды топлива», — полагает Крутихин. Аналитик Дмитрий Адамидов считает, что России необходимо быть готовой к жесткой международной конкуренции на рынке продуктов нефтегазохимии. В частности, будет очень серьезная конкуренция с Китаем, который «заливает весь мир своим дешевым продуктом».
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