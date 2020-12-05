05 декабря 2020

В регионах РФ объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк
Волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается волна холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Экстренная информация — штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода», — приводит слова Вильфанда ТАСС. Он объяснил, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.

Вильфанд заявил, что аномально холодная погода ожидается в Астраханской области. До 9 декабря там температура будет ниже нормы на 10 градусов, отметил он. В Оренбургской и Самарской областях температура будет ниже нормы на девять и более градусов, предупредил Вильфанд. Метеоролог добавил, что в Тамбовскую, Воронежскую области и Татарстан также накроет холодная волна.

Ранее сообщалось, что на европейскую часть России движутся опасные морозы, передает агентство Nation News. Тем временем в метеоцентре «Фобос» предупредили, что декабрь этого года для жителей Москвы может запомниться как самый солнечный в истории наблюдений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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