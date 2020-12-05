Жителей Курил признали японцами

Люди, родившиеся на Курильских островах, являются японцами. Соответствующая информация появилась на сайте Государственного департамента США.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии», — говорится в правилах получения грин-карт. Жители этих островов должны указывать Японию как страну происхождения, чтобы получить грин-карту. Те, кто родился на Южном Сахалине, относятся к РФ. Японское издание Hokkaido Shimbun подчеркивает, что территорию Южного Сахалина контролирует Россия.
Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов считает, что Россия готовится к защите воздушного пространства над Курилами. Для этих целей РФ развернула противовоздушный комплекс С-300В4.
Программа розыгрыша грин-карт запущена в США в 1990 году. С помощью нее страна отбирает 55 тысяч семей, которые имеют право переехать в США. Ранее сообщалось, что правила выдачи грин-карт ужесточат, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в