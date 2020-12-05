05 декабря 2020

Жителей Курил признали японцами

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , паспортный контроль, паспорт
США признала россиян, проживающих на Курильских островах, японцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Люди, родившиеся на Курильских островах, являются японцами. Соответствующая информация появилась на сайте Государственного департамента США.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии», — говорится в правилах получения грин-карт. Жители этих островов должны указывать Японию как страну происхождения, чтобы получить грин-карту. Те, кто родился на Южном Сахалине, относятся к РФ. Японское издание Hokkaido Shimbun подчеркивает, что территорию Южного Сахалина контролирует Россия.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов считает, что Россия готовится к защите воздушного пространства над Курилами. Для этих целей РФ развернула противовоздушный комплекс С-300В4.

Программа розыгрыша грин-карт запущена в США в 1990 году. С помощью нее страна отбирает 55 тысяч семей, которые имеют право переехать в США. Ранее сообщалось, что правила выдачи грин-карт ужесточат, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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