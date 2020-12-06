В России рекордные 29 039 случаев коронавируса за сутки

За все время эпидемии в России было выявлено 20 039 случаев коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 29 039 новых случаев коронавируса. Это новый рекорд по числу заразившихся за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за это время выздоровели 21 242 человека, еще 457 погибли.

Больше всего новых инфицированных, как и прежде, зафиксировано в Москве — там найдено 7 512 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург с 3753 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область, где заразились 1295 человек.

Среди регионов УрФО наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Свердловской области (+389), на втором месте Пермский край (+308 человек), на третьем — Челябинская область (+303 человек). В ХМАО — 227 новых случаев, в ЯНАО — 193, в Тюменской области — 163 в Курганской области — 107.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, передает агентство Nation News. В России предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19 волонтеры, пишет РАПСИ.