Заслуженный учитель требует отменить ОГЭ и ЕГЭ из-за коронавируса

Выпускников можно аттестовывать иными способами, сказал Александр Снегуров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России — подходящее время, чтобы изменить выпускные экзамены и отказаться от проведения ОГЭ и ЕГЭ. Такое мнение в разговоре с URA.RU залуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров.

«Я полагаю, что в данных условиях эти экзамены отменить, потому что они и так проявили себя не лучшим образом в доковидную эпоху, но мы терпели по разным причинам. Вроде бы дети приспособились, вроде бы вся школьная и вузовская структура были развернуты в эту сторону. А вот сейчас это повод, как раз отойти от практики ОГЭ и ЕГЭ», — заявил Снегуров в беседе с корреспондентом агентства.

При этом, подчеркнул заслуженный учитель РФ, отмена обязательных экзаменов не значит, что выпускников никак не надо будет аттестовывать. «Мы можем аттестовывать разными способами. По сумме оценок, по проведению внутренних работ в школе. С учетом их достижений в разных областях, в олимпиадах, конкурсах, школе искусств, спортивной школе. Вот эти баллы насобирать и представить полную картину», — рассказал Снегуров.

Ранее Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором выпустило приказ, согласно которому итоговое сочинение для 11 класса пройдет 5 апреля 2021 года. Тем временем Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех, пишет RT. Однако глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не рассматривает отмену Единого государственного экзамена в 2021 году из-за коронавируса.