Главный инфекционист Москвы оценил разницу вакцин от коронавируса

Вакцины еще недостаточно изучены, чтобы делать выводы, каким группам пациентов они лучше подходят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существующие вакцины от коронавируса пока не могут рассматриваться, как приоритетные для пациентов какой-то конкретной возрастной категории. В беседе с URA.RU главный инфекционист Москвы Николай Малышев опроверг слова врача и телеведущего Александра Мясникова о существующих различиях.

«Еще немного наработано. Они все разные, да. Но я бы так категорично не стал говорить, что это будет только для молодежи, а эта будет для тех или других», — сказал Малышев URA.RU. Он также подчеркнул, что сейчас обсуждать можно только вакцину «Спутник V», так как она единственная зарегистрирована в России. Остальные вакцины еще не до конца исследованы.

С мнением Малышева в разговоре с URA.RU согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. «Для того, чтобы провести такое сравнение, надо иметь документы об их свойствах, испытаниях и т. д. Пока что ни одного документа в сети не появилось. Поэтому сравнивать можно только наши представления о них. А наши представления — это нечто эфемерное, субъективное и бесполезное», — считает он.

Ранее врач Мясников рассказал о существующих различиях между вакцинами от коронавируса, пишут «Невские новости». По его мнению, например, вакцина Pfizer более подойдет молодым гражданам.