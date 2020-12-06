Врач: от чего отказаться в Новый год, чтобы не болеть в пандемию

Употребление алкоголя снижает иммунитет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники лучше отказаться от алкоголя, так как он делает организм беспомощным перед вирусами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились российские наркологи.

«Это ж отравление организма происходит. Организм тратит усилия не на то, чтобы противодействовать различным вирусам, инфекциям, бактериям, а на то, чтобы дезинфицировать и побороть ту отраву, которую мы в себя принимаем не только с алкоголем, но и с едой. Это как государство, если мы будем заняты внутренними конфликтами, то наши границы может кто угодно пересечь. Так и здесь, если мы заливаем в себя все подряд, соответственно организм тратит всю энергию на то, чтобы побороть внутреннего врага, тем самым снижается защита к внешнему врагу», — сказал психолог и нарколог Алексей Луньков.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев отметил, что в большей степени иммунитет снижается у тех людей, которые употребляют спиртные напитки на постоянной основе, когда уже есть диагноз. По его мнению, новогоднее застолье на иммунной системе здорового человека никак не скажется.

Исаев рассказал, что традиционно в новогодние праздники наблюдается рост числа пациентов в токсикологических отделениях. Это связано не только с объемом алкоголя, но и с его качеством, считает эксперт. «Здесь скорее влияет именно экономика. Если благосостояние снижается, есть риск употребления суррогата и контрафакта», — сказал нарколог. По его мнению, чаще всего пьют не алкогольные напитки, а технические средства наименее обеспеченные и те кто склонен к злоупотреблению.

Ранее один из пользователей развлекательного портала Pikabu сообщил, что после заражения коронавирусом перестал пьянеть. Он подчеркнул, что раньше не мог пить крепкие напитки. Врач-вирусолог Андрей Плотников рекомендовал использовать в Новый год диету, которую прописывают больным коронавирусом. Можно употреблять все продукты, за исключением жирных и жаренных. Благодаря такому рациону можно добиться отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом, пишет агентство Nation News.