Аналитик: когда в России снова поднимут пенсионный возраст

Пенсионный возраст в России могут повысить не раньше, чем через 20 лет. Таким мнением поделился заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин.
«Возможно, за горизонтом 2040-х годов появятся какие-то предпосылки для еще большего повышения пенсионного возраста», — рассказал Горлин. По его словам, демографические и социальные условия не позволят вернуться к обсуждению этого вопроса еще как минимум 15 лет, пишет «Московский Комсомолец». На повышение пенсионного возраста смогут повлиять развитие медицины, улучшение условий проживания и увеличение продолжительности жизни.
В России предложили поднять минимальный рабочий стаж с 15 до 30 лет. По мнению профессора Московского юридического университета Эльвиры Тучковой, эта мера лишит достойной пенсии всех, кто работает неофициально. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают, что старость начинается с 62 лет, в среднем при своем нынешнем образе жизни граждане ожидают прожить до 78 лет, передает деловая газета «Взгляд».
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