Глава Счетной палаты Алексей Кудрин иронично отметил публикацию назначенного спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о стрельбе из гаубицы. Главный аудитор страны назвал оружие из которого стрелял Чубайс.
Анатолий Чубайс ранее выложил в Facebook снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости «в ознаменование новой миссии». Кудрин обратил внимание на то, что на снимке запечатлена гаубица Д-30. «По военной специальности нас на таких учили», — написал глава Счетной палаты. Однако позже он добавил комментарий, что не обратил внимание на подпись под фото, где было указано название оружия. «Да, пропустил, что именно она и есть», — признал Кудрин, а Чубайс ответил ему шуткой, что «артиллеристам видней». «Разрешите получить замечания по технике стрельбы?» — обратился экс-глава Роснано к Кудрину.
Главагосударства освободил Чубайса от должности главы Роснано, которую он занимал на протяжении 12 лет, а спустя сутки Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников предположил, что новая должность бывшего главы Роснано является гарантией его защиты со стороны президента.
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