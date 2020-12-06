06 декабря 2020

Чубайс получил замечание от Кудрина за выстрел из гаубицы. Фото

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Анатолий Чубайс признал, что артиллеристу Алексею Кудрину видней, из какого оружия стрелять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин иронично отметил публикацию назначенного спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о стрельбе из гаубицы. Главный аудитор страны назвал оружие из которого стрелял Чубайс.

Анатолий Чубайс ранее выложил в Facebook снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости «в ознаменование новой миссии». Кудрин обратил внимание на то, что на снимке запечатлена гаубица Д-30. «По военной специальности нас на таких учили», — написал глава Счетной палаты. Однако позже он добавил комментарий, что не обратил внимание на подпись под фото, где было указано название оружия. «Да, пропустил, что именно она и есть», — признал Кудрин, а Чубайс ответил ему шуткой, что «артиллеристам видней». «Разрешите получить замечания по технике стрельбы?» — обратился экс-глава Роснано к Кудрину.

Главагосударства освободил Чубайса от должности главы Роснано, которую он занимал на протяжении 12 лет, а спустя сутки Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников предположил, что новая должность бывшего главы Роснано является гарантией его защиты со стороны президента.

Выстрел Анатолий Чубайс посвятил началу новой миссии
Фото: Facebook Анатолий Чубайс

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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