В Госдуме призвали отменить один из важнейших праздников

Рождество, отмечающееся в РФ 7 января, нужно сделать рабочим днем, потому что этот праздник признает не вся Россия. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда РФ Сергей Калашников.
«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — рассказал Калашников. По его словам, в России есть представители других религий, которые отмечают свои праздники.
Калашников предложил 7 января отпускать с работы тех, кому необходимо отпраздновать Рождество. «Можно предоставить руководителям право делать 7 января нерабочим для отдельных людей», — заключил Калашников.
Ранее экс-министр труда РФ рассказал, что новогодние каникулы в России стоит урезать до трех дней. По его словам, россиянам вредно отдыхать 10 дней подряд. Бывший санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новогодние праздники негативно сказываются на экономике РФ, передает «
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