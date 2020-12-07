В Госдуме призвали отменить один из важнейших праздников

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День Рождения
Сергей Калашников считает, что не все россияне празднуют православное Рождество Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Рождество, отмечающееся в РФ 7 января, нужно сделать рабочим днем, потому что этот праздник признает не вся Россия. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда РФ Сергей Калашников.

«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — рассказал Калашников. По его словам, в России есть представители других религий, которые отмечают свои праздники.

Калашников предложил 7 января отпускать с работы тех, кому необходимо отпраздновать Рождество. «Можно предоставить руководителям право делать 7 января нерабочим для отдельных людей», — заключил Калашников.

Ранее экс-министр труда РФ рассказал, что новогодние каникулы в России стоит урезать до трех дней. По его словам, россиянам вредно отдыхать 10 дней подряд. Бывший санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что новогодние праздники негативно сказываются на экономике РФ, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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