В России разработали новые методы борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения разрабатывает новую, десятую версию рекомендаций по лечению коронавируса. Также ведомство пытается создать систему прогнозирования заболевания.
«Недавно выпустив ещё методические рекомендации девятого пересмотра, мы активно работаем над методическими рекомендациями уже десятого пересмотра», — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что схемы лечения заболевших варьируются в зависимости от категории населения и наличия хронических заболеваний.
«Именно создание системы прогнозирования и выбора оптимальной схемы лечения для конкретного пациента — это тот индивидуальный подход, который должен быть реализован не только в формате бумажных рекомендаций, но и, в том числе, электронных ресурсов, которые позволяют двигаться быстрее», — уточнил он. По его словам, данная работа, позволит пациентам избежать неблагоприятных осложнений или исходов.
Ранее Минздрав скорректировал рекомендации для профилактики и лечения коронавируса, указав на три препарата, повышающие шансы не заразиться коронавирусом. Для лечения же коронавируса Минздрав ркомендовал использовать препарат с непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях, пишет
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