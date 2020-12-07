Третья волна коронавируса в РФ будет в 1,5 раза мощнее нынешней

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Новогодняя волна коронавируса будет в 1,5 раза выше предыдущей Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Третья волна коронавируса в РФ станет «новогодней». По мнению доктора медицинских наук, профессора, специалиста в области эпидемиологии и медицинской статистики Игоря Гундарова, она будет в полтора раза выше предыдущей.

«И это нормально. Если ты знаешь реальную картину. Поэтому вот та пурга, которую гонит, извините за ненаучный оборот, министр здравоохранения, не имеет под собой никаких объективных оснований», — высказал свое мнение Гундаров в беседе с изданием «Царьград».

Ранее ученые из Санкт-Петербурга провели исследование о том, когда пройдет пик пандемии коронавируса. По их мнению, в России это произойдет в декабре, пишет агентство Nation News. В Москве пик ожидается 10—12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16-го, в остальных регионах России он придется на 21—22 декабря. Тогда одномоментно будут болеть от 514 до 517 тысяч человек, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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