Экс-вор в законе Трофа построил империю в Екатеринбурге

В интересах «законника» работает целая структура с четкой иерархией Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

Бывший вор в законе Трофа, раскоронованный «боссом всех боссов» дедом Хасаном еще в начале 2000-х, по-прежнему живет в Екатеринбурге. Он принимает людей, которые обращаются к нему с проблемами, решая споры по старым воровским понятиям. Как устроена его группировка, кто входит в его ближайшее окружение и на чем зарабатывают криминальные авторитеты — в расследовании URA.RU.

Лишенный статуса вора в законе Трофа (Андрей Трофимов), если и пропадал из столицы Среднего Урала, то ненадолго. Последние 30 лет он стоил теневую структуру, и не только в бизнесе. Сейчас у него свои есть положенцы, «парламентеры», «решалы» и «шестерки» с группами боевой поддержки. Его клан — это пирамида со строгой иерархией, нацеленная на то, чтобы их криминальный бизнес процветал.

Заместителями Андрея Трофимова являются авторитеты по кличке Дурень и Цветок (Игорь Цветков). «Дурень отвечает за силовой блок, — рассказал собеседник в криминальной среде. — Цветок — за общак». В круге близкого общения Трофы есть также авторитетный персонаж Кандыба. «Они с Трофой — старые знакомые: когда-то сидели вместе, — пояснил источник. — Активного участия в „работе“ не принимает — он уже „на пенсии“. Кандыба — „катала“ (заядлый картежник)».

Структура клана Трофы — это пирамида со строгой иерархией Коллаж: URA.RU

Уровень ниже — это «решалы»: среди них называют людей по прозвищу Кислый, Художник и Коршун. Кислый выполняет поручения, решает некоторые вопросы, может организовать встречу с боссом. Художник (имя — Александр) — положенец, отвечающий за южную часть города (Вторчермет). Коршун (Владимир Коршунов) — «парламентер», отвечает за долги.

«Это не ближний круг общения Трофы, они не сидят с ним за одним столом, но занимаются решением конкретных вопросов», — говорит собеседник агентства. Сюда же можно отнести и двоюродного брата Трофы — Юрия. Последний, низший уровень — «шестерки»: они есть у каждого из «решал».

Источники доходов клана авторитета из 90-х разнообразны — в основном, это мелкий бизнес типа нелегальных парковок, такси, крышевания уличной торговли. «Когда-то ОПС „Уралмаш“ контролировал полгорода: от носильщиков на вокзале до крупных магазинов, — рассказывает собеседник. — Теперь их интересы гораздо крупнее — на уровне городской экономики. А группировки типа трофимовской откусывают кусочки, имея мелкий диверсифицированный бизнес».

Но и этого хватает: по некоторым данным,

Трофа — долларовый миллионер, живет в коттедже на «уральской Рублевке».

Есть и легальные предприятия. «Они в свое время успели попасть в учредители фирм в самых разных сферах, — говорит осведомленный источник. — Их даже называют „коммерсами“. Поэтому Трофимов и его окружение особо и не высовываются: на жизнь хватает».

По словам людей, которые контактируют с окружением Трофимова, он нередко решает проблемы людей и разрешает споры. Так что для екатеринбуржца встреча с «законником» — не фантастика. Организуют такие встречи «решалы»: после переговоров и предварительной встречи где-нибудь на парковке вас привезут в офис Трофы на Уралмаше. «Офис — за неприметной дверью в доме неподалеку от магазина на улице Машиностроителей», — рассказывает собеседник.

Впрочем, образ «благородного бандита» портится уголовными делами, фигурантами которых оказывались люди из окружения Трофы. Так, три года назад URA.RU рассказывало о приговоре, вынесенном 24-летнему Ревазу Тамоеву и 31-летнему Раджи Джавояну за участие в массовой драке в январе 2016 года у ТЦ «Дирижабль» — несколько человек тогда изувечили.

Есть и совсем некрасивые, даже по воровским понятиям, истории. Так, по данным URA.RU, в настоящее время расследуется уголовное дело о том, как люди из клана Трофы издевались над женщиной и получили с нее крупную сумму денег. «Сложно сказать, получил ли с этого деньги сам Трофа, — говорит источник в силовых структурах. — Даже если нет, получается, что его „шестеркам“ дали заработать на несчастной».

По мнению «коллег» Трофы из криминальной среды, за возбуждением новых дел на людей из окружения Трофы могут стоять попытки столкнуть новых силовиков, которые пришли в город (в регионе в последние два года сменилось руководство ФСБ, ГУ МДВ и СК), со старыми ворами.

«Есть такая тема, и она неправильная: во-первых, воры старой формации сидят себе тихо, никого не трогают. Трофа — убежденный синий, каких сейчас нет, — объясняет представитель криминалитета. — Во-вторых, как ни крути, а они поддерживают в городе порядок и баланс сил.

Именно такие, как Трофа и уралмашевцы не пустили в город кавказских авторитетов.

Единственный, кто есть в городе, — официально признанный вор в законе Гия Свердловский, но он ведет себя скромно».

В свердловской полиции по просьбе URA.RU фактически не опровергли существование группировки Трофы. «Если честно, мне непонятно, зачем нужно романтизировать представителей криминального мира? — заявил агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — У нас что, перевелись положительные герои, о которых можно и нужно рассказывать? Например, о врачах, ежедневно спасающих людей от COVID-19? Но коли уж меня спросили, отмечу: в свердловском полицейском главке есть специальное подразделение в управлении уголовного розыска — отдел по борьбе с организованной преступностью».

По словам Горелых, сыщики этой службы для представителей всевозможных ОПС и ОПГ — «как скальпель в руках хирурга, избавляющий общество от ненужных наростов». «Сотрудники ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) на своем веку выявили и привлекли к ответственности столько членов криминальных группировок, что сомневаться не приходится: представители МВД полностью контролируют обстановку на вверенной территории и не допустят, чтобы кто-то „поднял хвост“ и начал диктовать порядки в регионе. Это не начало 90-х. Примут и накажут по закону в два счета», — заявил Горелых.

Между тем, как пояснил URA.RU неофициальный источник в силовых структурах, полицейские действительно борются с криминальными авторитетами, но в разрезе агентурной работы контролируемые лидеры в этой среде полезны. «На самом деле ОБОП даже выгодно, чтобы существовали такие, как Трофа, — говорит собеседник. — Они играют роль своеобразных „участковых“ в криминальном мире. Всегда проще иметь дело с координатором гопников, чем вылавливать каждого гопника по отдельности».

URA.RU попыталось получить комментарии Андрея Трофимова или его помощников, однако они не ответили на звонки. При их желании высказать свое мнение редакция готова опубликовать его.