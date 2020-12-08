Пушков расскажет генпрокурору РФ о коррупции в пермском МВД

Сенатор Алексей Пушков из-за жалобы пермяка намерен встретиться с генпрокурором РФ Игорем Красновым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков встретится с генпрокурором России Игорем Красновым после жалобы на пермское следствие. Об этом URA.RU рассказал автор жалобы — один из обманутых дольщиков на ул. Екатерининская, 175. Он считает, что следствие необоснованно прекратило производство по уголовному делу и возможные преступники, среди которых могут быть сотрудники пермского ГУ МВД, не понесли наказание.

«Мы общались с Алексеем Константиновичем по видеоконференцсвязи. Он заинтересовался нашей проблемой и намерен встретиться с генпрокурором, чтобы возобновилось следствие», — рассказал URA.RU автор жалобы. В приемной Пушкова подтвердили URA.RU данную информацию.

В документе, который собираются передать Краснову (есть в распоряжении редакции URA.RU), указывают на возможную коррупцию среди сотрудников главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. По мнению автора жалобы, уголовное дело было прекращено незаконно, а местная прокуратура не выполняла своих прямых обязанностей по надзору. Также автор жалобы неоднократно акцентирует внимание на связи одного из фигурантов дела с членом штаба ОНФ Пермского края Геннадием Сандыревым.

URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и прокуратуры по региону с просьбой прокомментировать данную информацию. Сандырев пояснил, что к этому делу никакого отношения не имеет и на следствие никаким образом не влиял. «Это полная дурь!», — заявил он.

URA.RU рассказывало, что президент Владимир Путин в сентябре отправил прокурора Пермского края Андрея Юмшанова в отставку, а в конце ноября произошла смена руководства пермского полицейского главка. Ожидается, что новый глава регионального МВД инициирует пересмотр уголовных дел и материалов проверок прошлых лет.