Умер напарник Тарковского — режиссер Гордон

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., видеокамера, видео съемка
Режиссеры сняли два совместных фильма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режиссер игрового кино Александр Гордон умер на 89 году жизни. Он работал совместно с Андреем Тарковским.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. С Тарковским он снял игровые фильмы «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет». Также он написал несколько книг.

Ранее в России простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Он скончался ночью 14 ноября, уточняет RT. Позднее умер советский и российский актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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