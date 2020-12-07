Умер напарник Тарковского — режиссер Гордон

Режиссер игрового кино Александр Гордон умер на 89 году жизни. Он работал совместно с Андреем Тарковским.
«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. С Тарковским он снял игровые фильмы «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет». Также он написал несколько книг.
Ранее в России простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Он скончался ночью 14 ноября, уточняет RT. Позднее умер советский и российский актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце».
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