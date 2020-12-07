Многодетные семьи получат новую льготу по ипотеке

Российские многодетные семьи будут получать по 450 тысяч рублей на возведение собственного жилья. Соответствующий документ внесен российским правительством на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».
Издание уточняет, что деньги планируется выделять семьям, у которых трое детей и больше. Назначение — покупка или постройка дома. «Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи», — пишет газета.
Данную тему ранее подняли в «Единой России». По словам депутата Госдумы от этой партии Даниила Бессарабова, причиной возникновения инициативы стали многочисленные обращения россиян. Стоит отметить, что сейчас многодетные семьи получают упомянутую субсидию, но могут потратить ее лишь на частичное погашение ипотеки.
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