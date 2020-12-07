Раскуплен роман свердловского политика про дьявола на выборах

Журнал с романом Дубичева поступил в продажу месяц назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весь тираж журнала «Урал», в котором опубликован свежий роман первого замруководителя аппарата свердловского губернатора Вадима Дубичева будет полностью раскуплен в ближайшие два-три дня, заявил URA.RU главный редактор издания Олег Богаев. Произведение чиновника рассказывает о визите дьявола в Екатеринбург.

«Запасов тиража осталось на несколько дней, [весь] уйдет на этой неделе. Звонят люди из области, из других городов, просят отправить в другие регионы», — рассказал Богаев. Он уточнил, что решение о том, печатать ли дополнительный тираж, будет приниматься позже. По его подсчетам, за месяц реализовано почти 1200 экземпляров журнала.

Действие романа «Разбитый вдребезги звонок» происходит в Екатеринбурге в 2015 году. По сюжету, город посещает дьявол, который хочет принять участие в выборах президента страны. Действующие лица — сотрудники телекомпании Екатеринбурга; одна из сюжетных линий посвящена резонансному конфликту у похоронного дома «Вознесение». В романе фигурируют свердловские и федеральные политики, журналисты (в том числе URA.RU), клирик РПЦ.

«Мне кажется, это роман о жизни, смерти и любви. Думается, что философию романа лучше поймут взрослые, подготовленные люди, которые так или иначе задаются этими вопросами. Это не детская книга. <…> Роман не придумывался, не создавался, а сразу возник в моей голове несколько лет назад и вся моя задача, как профессионального литератора, состояла в том, чтобы без ошибок, без искажений передать те образы и идеи, которые сформировались в виде романа, на лист бумаги в виде текста», — рассказал URA.RU Вадим Дубичев.

Фрагменты романа доступны на сайте URA.RU. Последние оставшиеся в продаже номера журнала можно приобрети с редакции «Урала» и в Доме книги.