На семью челябинского экс-губернатора пожаловались силовикам

Семье Бориса Дубровского предъявили претензии в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внешний управляющий ПО «Монтажник» (связанного с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского) Иван Васин подал заявление в правоохранительные органы. На брифинге 8 декабря менеджер заявил, что на него оказывают давление представители бывшего главы региона, передает корреспондент URA.RU.

«После того, как я был назначен внешним управляющим, ко мне в офис приехала некая Салеева Наталья Борисовна, — рассказал Васин. — Сразу предложила отказаться от процесса, намекала, что у меня будут серьезные негативные последствия». По словам менеджера, он тогда понятия не имел, с кем говорит. Позже из СМИ узнал, что Салеева связана с семьей Дубровских.

Салеева управляла бизнес-активами Дубровских, руководила правительственной корпорацией, затем стала представителем ПО «Монтажник» в судах. Основными владельцами фирмы являются доверенные лица Дубровских. До того, как обанкротили «Монтажник», Салеева передала Дубровским имущество фирмы, в том числе отель «Золотая юрта». По требованию Васина, на сделку наложен арест.

«После ареста сделки Салеева инициировала проверку моей деятельности. Считаю это давлением, за которым стоит семья Дубровских, — заявил Васин. — Написал заявление в правоохранительные органы». Общий долг «Монтажника» превысил миллиард рублей. «90 млн рублей — это долг по зарплате, самый большой по УрФО», — добавил менеджер.

«Монтажник» строил конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Строительство, в которое вложены миллиарды рублей бюджета, заморожено, возбуждено уголовное дело. В кредиторы заявились дети экс-губернатора — Александр Дубровский и Анна Дубровская. Эксперты считают, что Дубровские пытаются контролировать процесс банкротства семейной фирмы. Получить комментарий Салеевой, в ПО «Монтажник» и представителей Дубровских URA.RU не удалось.