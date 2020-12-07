Асфальт был уложен на заснеженную дорогу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Глядянском (райцентр Притобольного района Курганской области) 8 декабря рабочие уложили асфальт на снег. Об этом URA.RU рассказал читатель и добавил, что работы велись к приезду губернатора региона Вадима Шумкова.

«Укладка асфальта в селе Глядянском на центральной улице Ленина», — сопроводил комментарием присланные URA.RU фотографии читатель. По его данным, асфальт уложили к приезду губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В ролике можно заметить, как рабочий разливает гудрон на снег. На момент написания новости дозвониться до приемной главы Притобольного района Дмитрия Лесового не удалось.

В пресс-службе курганского губернатора агентству сообщили, что у главы региона на ближайшее время не запланирован визит в Притобольный район. По сведениям администрации района, укладка асфальта проводилась по плану. Рабочие ждали потепления, которое наступило сегодня, чтобы закончить работы.

В ноябре в Кургане рабочие укладывали асфальт в снег в Центральном парке культуры и отдыха и на обновленной набережной. В 2016 году бывший управляющий делами городской администрации Сергей Заскалькин оправдывал такой метод использованием «скандинавских технологий».

Следы гудрона на дороге Фото: читатель URA.RU

Рабочие, по словам очевидца, укладывали асфальт в снег Фото: читатель URA.RU