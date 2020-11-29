29 ноября 2020
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В главном парке Кургана асфальт укладывают в снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , каток, снег, зима, пар, укладка асфальта в снег
Ремонт снял на видео житель Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана асфальт укладывают в снег. Житель города снял на видео ход ремонта и выложил ролик в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 30 ноября. Вы видите, как на снег при температуре -14 градусов наносится битум. Ребята решились укладывать асфальт. Сейчас мы посмотрим, что это за технологии», — рассказал молодой человек в ролике, появившемся в группе «Типичный Курган».

В комментариях курганцы предположили, что ситуация сложилась из-за проблем. «Можно было отложить до весны, но, скорей всего, если не положат асфальт, будут штрафные санкций», — считает Валентин Меркучев. Некоторые поделились мнением, что современные технологии позволяют укладывать асфальт сейчас. «Думаю, асфальт со спецдобавками, тогда можно укладывать в минус», — написала Наталья Иванова.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию. Капитальный ремонт ЦПКиО, впервые за 50 лет существования парка, начался в 2019 году и продолжился в 2020 году. Однако не все работы были выполнены качественно. Мэр кургана Андрей Потапов в сентябре критиковал темпы выполнения работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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