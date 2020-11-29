Ремонт снял на видео житель Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана асфальт укладывают в снег. Житель города снял на видео ход ремонта и выложил ролик в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 30 ноября. Вы видите, как на снег при температуре -14 градусов наносится битум. Ребята решились укладывать асфальт. Сейчас мы посмотрим, что это за технологии», — рассказал молодой человек в ролике, появившемся в группе «Типичный Курган».

В комментариях курганцы предположили, что ситуация сложилась из-за проблем. «Можно было отложить до весны, но, скорей всего, если не положат асфальт, будут штрафные санкций», — считает Валентин Меркучев. Некоторые поделились мнением, что современные технологии позволяют укладывать асфальт сейчас. «Думаю, асфальт со спецдобавками, тогда можно укладывать в минус», — написала Наталья Иванова.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию. Капитальный ремонт ЦПКиО, впервые за 50 лет существования парка, начался в 2019 году и продолжился в 2020 году. Однако не все работы были выполнены качественно. Мэр кургана Андрей Потапов в сентябре критиковал темпы выполнения работ.