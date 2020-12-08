Главу епархии в Екатеринбурге сменили из-за конфликта с Сергием

«Мягкого» митрополита Кирилла (слева) сменил «сильный и волевой» владыка Евгений (справа) Коллаж: URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Одной из причин перевода митрополита Кирилла (Наконечного) из Екатеринбурга в Казань и назначения на его место владыки Евгения (Кульберга) стал конфликт с отлученным от церкви Сергием (Романовым) — духовником Среднеуральского женского монастыря. Именно эта версия — самая популярная среди екатеринбургского духовенства, обсуждающего кадровые перестановки в РПЦ.

«Ждали, что когда-нибудь такой перевод состоится: митрополит Кирилл уже долго здесь на кафедре, а он любит центр России, и у него давно было желание уехать туда, — рассказал URA.RU один из приближенных владыки. — Правда, никто не думал, что это случится так скоро — полагали, что, может быть, через год, когда утихнут страсти [вокруг Среднеуральского монастыря]. Но кончина Феофана и освобождение кафедры, на которую стало возможным перевести Кирилла без [репутационных] потерь, сыграли роль».

По мнению инсайдера, главной причиной в кадровой рокировке в РПЦ стал конфликт епархии с создателем Среднеуральского женского монастыря экс-схиигуменом Сергием (Романовым). «Сама конфликтная ситуация предполагала, что произойдет замена, что для стабилизации ситуации будет назначен кто-то другой — не участник конфликта», — говорит собеседник агентства.

Он отмечает, что назначение главой Екатеринбургской митрополии Евгения Кульберга более чем логично. «Он местный, очень хорошо знает епархию, и, главное — сильный, волевой, — поясняет инсайдер. — Насколько он будет готов к силовому варианту разрешения ситуации с монастырем, покажет время. Все зависит от его возможностей и ресурсов».

В Среднеуральском женском монастыре о смене главы Екатеринбургской митрополии узнали от журналистов URA.RU. «Я еще не в курсе, но считаю это закономерным с учетом всех скандалов и провокаций, которые были организованы окружением [бывшего митрополита Кирилла]», — заявил представитель обители Всеволод Могучев, отметив, что официальный комментарий от отца Сергия появится позже. В пресс-службе Патриархии агентству заявили, что не комментируют кадровые вопросы.

Ранее URA.RU сообщило о смене главы Екатеринбургской митрополии. Эксперты полагают, что Кирилл усилит свое влияние в РПЦ после перевода в Казань.