Митрополит Кирилл получил важную должность в Казани Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перевод митрополита Кирилла из Екатеринбургской митрополии в Казань нельзя считать наказанием или понижением. Напротив, задачи, которые стоят перед владыкой Кириллом — еще более сложные, сообщил в беседе с URA.RU религиовед Роман Силантьев.

«Казанская кафедра имеет особое значение для церкви, и назначают туда только опытных адекватных людей с бэкграундом. Туда нельзя назначить молодого епископа, к этой фигуре большие требования. Владыка Кирилл — один из немногих людей в церкви, который необходимыми качествами обладает», — отметил Роман Силантьев. По его словам, кафедры в Казани и Екатеринбурге лишь на первый взгляд кажутся равнозначными. «Но количество разного рода межнациональных, международных мероприятий больше в Казани, там требуются особые дипломатические навыки», — подчеркнул он.

Религиовед отметил, что назначение митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгения (Кульберга) подчеркивает статус владыки Кирилла. «Это лишнее доказательство, что сохраняется преемственность, он [Кульберг] всегда был сподвижником митрополита Кирилла, полагаю, что он продолжит его политику. Это тоже определенный знак. Я рассматриваю эту ситуацию как выражение доверия митрополиту Кириллу, навыки которого сейчас скорее нужны в Казани», — резюмировал Силантьев.

Ранее URA.RU сообщало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл переведен на пост главы Татарской митрополии. Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг).