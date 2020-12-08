В Казани митрополита Кирилла ждет новый раскол

Митрополита Кирилла ждут в Казани непростые решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему екатеринбургскому митрополиту Кириллу в Казани предстоит бороться с новым церковным расколом. Религиовед, эксперт Приволжского Центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований Раис Сулейманов напомнил в разговоре с URA.RU, что в Татарстане есть свой «отец Сергий» — священник Владимир Головин.

«Он не менее популярен, чем Сергий Романов, но не такой радикальный», — отметил Раис Сулейманов. Он подчеркнул, что покойный митрополит Феофан достаточно успешно нейтрализовал раскольнические действия Головина. Однако удастся ли Кириллу действовать в том же ключе — пока неясно. Сулейманов отметил, что владыке Кириллу достанется непростой регион, где сильны исламские традиции — в Татарстане около полутора тысяч мечетей, православных церквей вдвое меньше.

Раис Сулейманов подчеркнул, что у владыки Кирилла в бэкгаунде есть несколько скандалов. К ним он отнес несостоявшееся строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге. «К нам он приезжает на все готовенькое, у нас достраивается огромный собор Казанской божьей матери», — отметил Раис Сулейманов. Его освещение, по данным инсайдеров, запланировано на лето 2021 года. Ожидается, что его проведет патриарх Кирилл.

Также просчетом владыки Кирилла религиовед считает его позицию по блогеру Руслану Соколовскому, который получил срок за ловлю покемонов в соборе Екатеринбурга. «Можно было не поддерживать кейс с оскорблением чувств верующих, тогда эта история не получила бы такого развития», — отметил религиовед. Он напомнил и о других просчетах митрополита. «За Кириллом значится история пятилетней давности, когда он запрещал православному духовенству поддерживать „Русскую весну“ на Донбассе, что было воспринято очень негативно русской общественностью», — напомнил религиовед.

Бывший екатеринбургский митрополит Кирилл сменил главу татарстанской епархии Феофана. В ноябре 2020 года тот скончался от коронавируса.