В Кургане пациентка с COVID неделю ждет обещанных лекарств

Женщине ежедневно обещают привезти лекарства, но не везут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана по имени Алла (фамилию она просила не раскрывать) почти неделю после получения положительного результата теста на коронавирус не может дождаться лекарств. Перед этим ее лечили от ОРВИ и отказывались проверять на COVID, рассказала URA.RU сама пациентка.

«Шестой день мне не везут лекарства, положенные при коронавирусе», — сообщила Алла. По словам женщины, она каждый день звонит на горячую линию регионального департамента здравоохранения и в колл-центр поликлиники. Каждый раз ей обещают разобраться с ситуацией, записывают контактные данные. Причин, по которым пациентка не может дождаться лекарств, ей не озвучивают.

Также Алла рассказала, что впервые обратилась к врачу 21 ноября, и ей поставили диагноз ОРВИ. «Я просила взять мазок, но мне отказали», — заявила она. Через неделю женщине стало хуже, и врач направил ее на рентген, который показал двухстороннюю пневмонию. Только после этого у нее взяли мазок. 2 декабря Алла получила положительный результат теста на COVID.

Данные Аллы с ее разрешения URA.RU передало в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Также в ведомстве запрошена информация об обеспечении лекарствами амбулаторных пациентов с COVID. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале ноября в больницы региона поступила первая партия лекарств для бесплатной выдачи пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома. После этого президент РФ Владимир Путин похвалил Курганскую область за оперативную выдачу бесплатных лекарств. Однако новость об этом удивила некоторых курганцев, которые предположили, что главу государства могли дезинформировать.

Обновлено в 16:05: «За период с 6.11 по 06.12 лекарства получили 2108 пациентов. Все необходимые лекарственные препараты в настоящее время имеются в медицинских организациях. Препараты должны быть доставлены пациентам в течение дня, следующего за днем установления диагноза. В случае необходимости пациенты могут обратиться на единый телефонный номер 122 по коронавирусу», — заявили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики. В ведомстве добавили, что медицинские показания к проведению теста на COVID-19 определяет лечащий врач: «Отказ действительно может быть, если у пациента отсутствуют показания».