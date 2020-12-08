В ЯНАО прервались ежедневные смерти пациентов

На Ямале подтверждено 28 083 случая коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО впервые с ноября за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. За прошедшие полторы недели в ЯНАО скончались 24 человека, а с начала пандемии погибли 278 пациентов.

«Был период с достаточно высокими показателями смертности у пациентов с COVID-19, течение болезни которых осложнялось преклонным возрастом или наличием хронических заболеваний. Сейчас пришло время заметного роста ежедневного числа выздоровевших», — прокомментировала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Она отметила, что постепенно растет число вылечившихся — сегодня это 234 человека.

Вместе с тем за минувшие сутки коронавирусом заразились 192 жителя ЯНАО. Крупные вспышки произошли в Надымском и Пуровском районах — по 26 человек. В Ноябрьске зафиксировали 19 случаев. В Новом Уренгое заболели 13 горожан, а в Салехарде — 11. Всего в ЯНАО подтверждено 28 083 случая коронавируса, вылечились 19 809 пациентов.

Аномальный всплеск смертей в ЯНАО начался еще в середине октября. С 20 октября по сегодняшний день в округе умерли 170 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 51,6 случая на 100 тысяч населения. ЯНАО опережают Коми, Калмыкия и Мурманская область, а лидируют в списке Москва и Санкт-Петербург.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.