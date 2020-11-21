Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл, кто не сможет в нее сыграть

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Первое время Cyberpunk 2077 не будут поддерживать видеокарты AMD Radeon Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из самых ожидаемых видеоигр 2020 года Cyberpunk 2077 на релизе не будет поддерживать трассировку лучей на видеокартах AMD. Поэтому владельцы данных устройств не смогут первое время играть в новый хит польской студии CD Projekt RED.

Как уточняет издание «Игромания», внедрением трассировки в игру специалисты NVIDIA — конкурента AMD, — занимались лично с разработчиками из Польши. Создатель видеокарт разрешил AMD использовать свою технологию лишь несколько недель назад. «Новое поколение видеокарт AMD впервые аппаратно поддерживает рейтрейсинг, поэтому многих интересовал вопрос работы RTX-игр на продукции Radeon. Похоже, владельцам новых GPU ещё придётся подождать», — пишет «Игромания», не уточнив, когда продукция AMD будет поддерживать трассировку лучей.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action-RPG от создателей серии игр «Ведьмак». Релиз откладывался несколько раз. В итоге, игра выходит 10 декабря на PS4, Xbox One и PC. Один из создателей «Видеомании», журналист Антон Логвинов рассказывал URA.RU, что консольные версии Cyberpunk будут слабее, чем на ПК. Однако и для компьютеров игра достаточно требовательная. В Cyberpunk 2077 войдет трек российского диджея Нины Кравиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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