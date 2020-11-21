Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл, кто не сможет в нее сыграть

Одна из самых ожидаемых видеоигр 2020 года Cyberpunk 2077 на релизе не будет поддерживать трассировку лучей на видеокартах AMD. Поэтому владельцы данных устройств не смогут первое время играть в новый хит польской студии CD Projekt RED.
Как уточняет издание «Игромания», внедрением трассировки в игру специалисты NVIDIA — конкурента AMD, — занимались лично с разработчиками из Польши. Создатель видеокарт разрешил AMD использовать свою технологию лишь несколько недель назад. «Новое поколение видеокарт AMD впервые аппаратно поддерживает рейтрейсинг, поэтому многих интересовал вопрос работы RTX-игр на продукции Radeon. Похоже, владельцам новых GPU ещё придётся подождать», — пишет «Игромания», не уточнив, когда продукция AMD будет поддерживать трассировку лучей.
Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action-RPG от создателей серии игр «Ведьмак». Релиз откладывался несколько раз. В итоге, игра выходит 10 декабря на PS4, Xbox One и PC. Один из создателей «Видеомании», журналист Антон Логвинов рассказывал URA.RU, что консольные версии Cyberpunk будут слабее, чем на ПК. Однако и для компьютеров игра достаточно требовательная. В Cyberpunk 2077 войдет трек российского диджея Нины Кравиц.
Подписывайтесь на URA.RU в