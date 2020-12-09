Госдума утвердила неприкосновенность экс-президентов России

Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов РФ и их семей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», — говорится в тексте закона.
Сообщается также, что экс-президент РФ может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только из-за выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом Верховный Суд должен все письменно подтвердить.
Кроме того, согласно тексту закона, экс-президента России нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Соответственно, посадить бывших глав государства в тюрьму будет почти невозможно.
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