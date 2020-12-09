Ефремов заявил, что вряд ли продолжит карьеру актера

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Спектакль
Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов после произошедшего летом ДТП вряд ли сможет вернуться на сцену. Об этом заявил сам Ефремов в письме Валерию Захарову — сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей веселой профессии», — приводит RT выдержку из письма. Ефремов отметил, что ему придется многое менять в жизни, и он не знает, хватит ли у него сил.

Ефремов в очередной раз принес соболезнования и попросил прощения у родственников погибшего. Артист отметил, что думает о Сергее Захарове каждый день и сделает все, для помощи семье погибшего.

До этого Ефремов уже писал письмо вдове Сергея Захарова. В нем он также раскаивался в содеянном и просил прощения. Будучи нетрезвым за рулем, актер совершил ДТП в начале июня в Москве, столкнувшись с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров погиб в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Родные погибшего в ноябре заявили о намерении простить актера.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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