Ефремов заявил, что вряд ли продолжит карьеру актера

Актер Михаил Ефремов после произошедшего летом ДТП вряд ли сможет вернуться на сцену. Об этом заявил сам Ефремов в письме Валерию Захарову — сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.
«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей веселой профессии», — приводит RT выдержку из письма. Ефремов отметил, что ему придется многое менять в жизни, и он не знает, хватит ли у него сил.
Ефремов в очередной раз принес соболезнования и попросил прощения у родственников погибшего. Артист отметил, что думает о Сергее Захарове каждый день и сделает все, для помощи семье погибшего.
До этого Ефремов уже писал письмо вдове Сергея Захарова. В нем он также раскаивался в содеянном и просил прощения. Будучи нетрезвым за рулем, актер совершил ДТП в начале июня в Москве, столкнувшись с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров погиб в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Родные погибшего в ноябре заявили о намерении простить актера.
Подписывайтесь на URA.RU в